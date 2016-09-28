Пошуки механізму судового переслідування осіб, винних у збитті "Боїнга", продовжуються - МЗС Австралії

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, оприлюдненій на сайті австралійського зовнішньополітичного відомства.

Як зауважила Бішоп, у розслідуванні справи збиття малайзійського літака Спільною слідчою групою було досягнуто істотного прогресу.

Вона наголосила, що країни, які входять до Спільної слідчої групи - Австралія, Нідерланди, Малайзія, Україна та Бельгія - єдині у рішучості, щоб забезпечити притягнення до відповідальності осіб, винних у збитті «Боїнга».

"Разом з партнерами із Спільної слідчої групи Австралія уважно розглядає наявні варіанти судового переслідування", - заявила Бішоп.

За її словами, дуже важливо, щоб міжнародна спільнота і надалі підтримувала кримінальне розслідування справи MH17.

Також вона наголосила, що Австралія закликає ті країни, які можуть надати допомогу, повною мірою співпрацювати зі слідством у розслідуванні та притягненні до відповідальності винних у збитті «Боїнга», відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166 (2014).

"В той час, коли ми не можемо забрати смуток тих людей, які втратили своїх близьких того дня, ми можемо зробити все можливе, щоб забезпечити незалежне, справедливе та прозоре правосуддя", - наголосила Бішоп.

Вона додала, що слідчі продовжать працювати, щоб усі факти стали відомими та була досягнута справедливість для родин загиблих пасажирів літака.

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Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.