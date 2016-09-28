У Держдепі США привітали розслідування катастрофи MH17

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Джона Кірбі, яка є у розпорядженні УНІАН.

У заяві наголошується, що Сполучені Штати вітають попередній звіт Спільної слідчої групи Австралії, Нідерландів, Малайзії, Бельгії та України щодо збиття малайзійського літака.

"Проміжні результати (розслідування) підтверджують заяву секретаря Керрі, зроблену у перші дні після трагедії, що MH17 було збито ракетою земля-повітря ЗРК "Бук", яка була запущена з підтримуваної Росією і контрольованої сепаратистами території на сході України", - зауважив Кірбі.

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Він нагадав, що у звіті Спільної слідчої групи сказано, що зенітно-ракетний комплекс "Бук" був ввезений з території РФ на контрольовану сепаратистами територію на сході України, а після збиття літака його знову вивезли в Росію.

"В той час, коли нічого не може забрати смуток у тих, хто втратив рідних у той трагічний день, це представлення (звіту) є ще одним кроком на шляху до притягнення до відповідальності осіб, винних у цьому жорстокому нападі", - наголосив Кірбі.

Він заявив, що США продовжать співпрацювати із Спільною слідчою групою у цьому розслідуванні. Кірбі також закликав інші країни, які можуть допомогти, повною мірою співпрацювати, щоби притягнути до відповідальності винних у збитті літака.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

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Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий із підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.