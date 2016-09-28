Генсек ООН: напади на лікарні й медперсонал у Сирії мають бути кваліфіковані як військові злочини

Як повідомляє Центр новин ООН, про це він заявив на засіданні Ради безпеки, присвяченому наданню медичної допомоги в умовах збройних конфліктів.

«Цього ранку ми отримали повідомлення про обстріл ще двох лікарень в Алеппо. Давайте говорити прямо: ті, хто застосовує таку смертоносну зброю, прекрасно знають, що вони роблять. Вони знають, що чинять військові злочини», - заявив Пан Гі Мун.

Глава ООН зазначив, що 95% відсотків медпрацівників, які працювали в Алеппо до початку конфлікту в Сирії, втекли, були арештовані або вбиті.

Пан Гі Мун також розповів про напади на лікарні в Ємені й нагадав про недавній трагічний інцидент у Пакистані.

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Генеральний секретар ООН поставив вимогу припинити напади на лікарні, пацієнтів і медперсонал у країнах, охоплених конфліктами, і не допускати безкарності за такі діяння, які, за його словами, можна кваліфікувати як військові злочини.

Пан Гі Мун нагадав про резолюцію Ради безпеки про заходи із запобігання актам насильства, нападам і погрозам у ставленні до поранених і хворих, медичного і гуманітарного персоналу.

Перед членами Ради з брифінгом виступили президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер і президент міжнародної організації «Лікарі без кордонів» Джоан Лю.

Лю заявила, що останніми днями «безжальні нападу» в Алеппо здійснюють російські й сирійські сили. Вона додала, що при цьому з міста неможливо евакуювати поранених, а вулиці усіяні трупами.

Лю також привернула увагу до обстрілу лікарень в Ємені, які здійснюються збройними силами коаліції під керівництвом Саудівської Аравії.