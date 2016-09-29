Під час стрілянини в школі Південної Кароліни підліток убив свого батька та поранив двох дітей і вчителя
В американському штаті Південна Кароліна 14-річний підліток убив свого батька, а потім влаштував стрілянину в місцевій початковій школі, поранивши вчителя і двох дітей.
Про це повідомляє Reuters.
Хлопець спочатку вистрелив з пістолета у груди своєму 47-річному батькові у себе вдома, а потім поїхав в найближчу школу, яка розташована в трьох кілометрах від його будинку.
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Підліток поранив одного хлопчика в ногу, іншого – в голову, а вчителя – у плече. І стрілець, і його жертви були білими.
6-річний поранений хлопчик знаходиться в критичному стані, загрози життю іншим пораненим немає.
Стрілка затримав пожежник-доброволець на дитячому майданчику поруч зі школою, і тримав, поки не приїде поліція. Відзначається, що малолітній злочинець не встиг зайти всередину школи.
У поліції поки не знають, що спонукало підлітка до вбивства і стрільби. Також правоохоронці не знають, в яких стосунках зі своїми жертвами в школі був стрілець.