Під час стрілянини в школі Південної Кароліни підліток убив свого батька та поранив двох дітей і вчителя

Про це повідомляє Reuters.

Хлопець спочатку вистрелив з пістолета у груди своєму 47-річному батькові у себе вдома, а потім поїхав в найближчу школу, яка розташована в трьох кілометрах від його будинку.

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Підліток поранив одного хлопчика в ногу, іншого – в голову, а вчителя – у плече. І стрілець, і його жертви були білими.

6-річний поранений хлопчик знаходиться в критичному стані, загрози життю іншим пораненим немає.

Стрілка затримав пожежник-доброволець на дитячому майданчику поруч зі школою, і тримав, поки не приїде поліція. Відзначається, що малолітній злочинець не встиг зайти всередину школи.

У поліції поки не знають, що спонукало підлітка до вбивства і стрільби. Також правоохоронці не знають, в яких стосунках зі своїми жертвами в школі був стрілець.