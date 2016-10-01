Відвідувач магазину Apple у Франції розбив більше десяти iPhone кулею для петанка (відео)
01:46, 01 жовтня 2016Світ
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Відвідувач магазину Apple у французькому Діжоні розбив iPhone на прилавку з допомогою кулі для петанка.
Ілюстрація / EUTERS
Про це повідомляє Дождь з посиланням на Le Journal.
Француз розбив не менше десяти iPhone і один макбук. Чоловіка затримали охоронці магазину, він був поміщений під варту в місцевій дільниці поліції.
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Суму збитку від дій француза оцінили в 50 тисяч євро.
За даними Le Bien Public, чоловік скаржився на порушення прав покупця і відсутність повернення коштів.
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