Помер перший президент Словаччини Міхал Ковач

23:36, 05 жовтня 2016
Світ
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У Братиславі у віці 86 років помер перший президент незалежної Словаччини Міхал Ковач.

REUTERS

Про це повідомляє Слон з посиланням на Reuters.

Він займав посаду глави держави протягом п'яти років – з 1993 по 1998 рік.

Ковач помер у відділенні реанімації братиславській лікарні Святого Михайла від серцевої недостатності.

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За останній рік перший президент Словаччини двічі потрапляв до лікарні. Він мав проблеми з серцем, також у нього діагностували хворобу Альцгеймера.

Ковач народився 5 серпня 1930 року. З 1989 по 1991 роки займав пост міністра фінансів Словацької республіки. У 1992 році став головою Федеральних зборів Чехословаччини. Після розділу країни зайняв пост президента незалежної Словацької республіки.

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