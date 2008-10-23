Виключення Грузії з СНД відбудеться 18 серпня

Виключення Грузії зі складу СНД відбудеться 18 серпня 2009 року, повідомив заступник голови виконавчого комітету - виконавчого держсекретаря СНД Науриз АЙДАРОВ.

Вихід із Співдружності формально відбувається через рік після подачі заявки державою.

18 серпня цього року у виконком СНД надійшла нота МЗС Грузії про вихід зі складу СНД. Це рішення Тбілісі прийняв у зв`язку з конфліктом у Південній Осетії.

"Як наголошується в ноті, Грузія, відповідно, виходить зі складу СНД", - сказав Н.АЙДАРОВ на 15-й конференції міністрів освіти країн Співдружності.

Він повідомив, що Виконавчий комітет СНД приступив до здійснення необхідних дій, пов`язаних з процедурою виходу Грузії зі складу СНД відповідно до статті дев`ятої статуту про Співдружність незалежних держав, зазначає РІА «Новости».

"Згідно з цією статтею, держава - член СНД повідомляє письмово депозитарію про свій намір вийти зі складу Співдружності за 12 місяців до виходу. Таким чином, датою виходу Грузії зі Співдружності вважатиметься 18 серпня 2009 року", - підкреслив Н.АЙДАРОВ.

Декларація про створення Співдружності була підписана в грудні 1991 року главами 11 країн - Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та України. Вступ в СНД Грузії був оформлений у грудні 1993 року у зв`язку зі зверненням на той час Президента Грузії Едуарда ШЕВАРДНАДЗЕ.