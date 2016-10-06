Росія вперше випробувала в Сирії новітні ракети "Х-101"

17:35, 06 жовтня 2016
Світ
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В ході операції в Сирії Повітряно-космічні сили РФ випробували новітні ракети "Х-101".

REUTERS

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє прес-служба російського оборонного відомства.

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"Літаки стратегічної авіації в реальній бойовій обстановці вперше застосували нові ракети повітряного базування "Х-101" з дальністю дії до 4,5 тис. кілометрів", - сказав Шойгу.

За його словами, багато російських зразків озброєння "пройшли перевірку в складних умовах пустельної місцевості і в цілому показали свою надійність і ефективність".

Нагадаємо, раніше Росія доставила в Сирію батарею зенітної ракетної системи С-300.

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