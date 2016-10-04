У Міноборони РФ офіційно підтвердили розгортання С-300 в Сирії

Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РИА Новости.

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За його словами, завдання комплексу — забезпечити безпеку військово-морської бази в Тартусі і кораблів ВМФ Росії, що перебувають у прибережній зоні оперативного з'єднання, від можливих загроз з повітря.

"Нагадаю, що С-300 – це виключно оборонна система і ні для кого не становить ніякої загрози. Більш того, раніше, як вам відомо, в регіоні перебувала аналогічна система в морському виконанні – комплекс "Форт", яким оснащений гвардійський ракетний крейсер Чорноморського флоту "Москва", — підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, телеканал Fox News з посиланням на слова американських чиновників повідомив, що Росія розгорнула систему SA-23 "Гладіатор" в Сирії - вперше за межами території своєї країни.