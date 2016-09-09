Ядерне випробування в КНДР викликало землетрус магнітудою 5,3 (фото)

Відповідну заяву у п'ятницю оприлюднило агентство ЦТАК, повідомляє РБК.

У результаті ядерного випробування було зафіксовано землетрус магнітудою 5,3 бала.

"Його епіцентр знаходився на поверхні землі біля ядерного полігону, де Пхеньян у січні цього року проводив своє попереднє випробування", - йдеться в повідомленні.

Якої потужності було дане випробування у повідомленні не уточнюється, проте, за припущеннями південнокорейських військових, вона досягала 10 кілотонн.

У свою чергу експерт Каліфорнійського інституту міжнародних досліджень Джеффрі Льюс заявив, що згідно з даними сейсмологічних служб, потужність пристрою могла становити від 20 до 30 кілотонн. Нагадаємо, потужність ядерного пристрою, випробуваного Пхеньяном в січні, досягала 6 кілотонн.

Читайте такожЯпонія скликає позачергове засідання Ради безпеки ООН після найбільших ядерних випробувань КНДР

Тим часом офіційний Пхеньян заявив, що в результаті випробування не відбулося ніякого витоку ядерного матеріалу. Також в ході випробування не було вчинено ніякого впливу на навколишнє середовище, уточнює Reuters.