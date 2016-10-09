В Угорщині припинила роботу найбільша опозиційна газета

Угорське опозиційне друковане видання Népszabadság оголосило про припинення своєї діяльності. Про це повідомляє угорська редакція "Радіо Свобода".

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Австрійський медіахолдинг, до якого належить Népszabadság, пояснив закриття газети скороченням тиражу і великими збитками, які досягли 17 мільйонів євро. Власники кажуть, що їм потрібно переглянути концепцію видання.

Цивільні активісти Угорщини вважають, що закриття Népszabadság пов'язано з її критичними публікаціями на адресу правого уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана. Головний редактор газети Андраш Мураньї повідомив, що веде переговори з видавничим домом про врегулювання ситуації.

Увечері 8 жовтня в Будапешті відбулася акція протесту на підтримку Népszabadság. Акція протесту не була довгою, проте за інформацією угорських ЗМІ на мітинг вийшло до 2 тис. осіб.