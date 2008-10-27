Прем'єр Чехії хоче залишитися на чолі уряду попри поразку на виборах

Прем`єр-міністр Чехії і лідер Громадянської демократичної партії (ГДП) Мірек ТОПОЛАНЕК після поразки на останніх виборах готовий залишити посаду голови ГДП, але хоче залишитися головою уряду, йдеться в офіційній заяві І.ТОПОЛАНЕКА, поширеній в неділю Чеським агентством преси.

М.ТОПОЛАНЕК готовий піти з поста лідера партії, якщо знайдеться особа, яка б реалізовувала далі ліберальну програму ГДП при загальній підтримці, виступала б за єдність партії і стабільність коаліційного уряду.

«Я упевнений, що ГДП має шанси перемогти на майбутніх виборах (у Палату депутатів) тільки при виконанні цих трьох умов», - пише прем`єр-міністр Чехії.

М.ТОПОЛАНЕК також повідомив, що відкидає вимогу соціал-демократів, що перемогли, до діючого коаліційного уряду піти у відставку.

Президент Чехії Вацлав КЛАУС заявив в неділю, що підсумки виборів в Сенат (верхня палата парламенту) і недавніх місцевих виборів є референдумом про довіру прем`єр-міністрові Чехії М.ТОПОЛАНЕКУ.

«Виборці хочуть, щоб змінився стиль і зміст політики», - вважає голова держави.