Польські прем'єр і президент переплюнули Ющенка і Тимошенко?

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявляє, що не поїде на неформальну зустріч лідерів Європейського Союзу, заплановану на 7 листопада у Брюсселі, якщо у ній братиме участь Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на польську газету Dziennik, про це заявив один із провідних членів партії Д.ТУСКА “Громадянська платформа”.

“Якщо Президент наполягатиме, прем’єр не поїде. Нехай Президент відстоює польську позицію щодо фінансової кризи самостійно”, - заявив представник партії Д.ТУСКА.

Водночас, представник пропрезидентської фракції “Право та справедливість” Адам БЕЛАН заявив, що Л.КАЧИНСЬКИЙ підтвердив свої плани.

“Він розмовляв з французами (зараз Франція головує у ЄС – УНІАН). З того, що ми почули, немає проблем, щоб було два голови делегації”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні засідання Європейської ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 15-16 жовтня у Брюсселі Д.ТУСК і Л.КАЧИНСЬКИЙ уже сперечалися через те, хто має представляти Польщу на саммітах ЄС.

Д.ТУСК навіть спочатку не надав Л.КАЧИНСЬКОМУ літака для поїздки у Брюссель, однак потім надіслав за ним урядовий літак до Варшави.

Після цієї події Д.ТУСК звернувся до Конституційного суду Польщі з проханням роз’яснити, хто має представляти країну на саммітах ЄС. Водночас, маловірогідно, щоб суд встигнув винести рішення з цього питання до неформальної зустрічі лідерів ЄС 7 листопада, присвяченій фінансовій кризі.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня українські прем`єр і Президент не поділили літак.