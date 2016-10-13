Затриманий у Німеччині підозрюваний в підготовці теракту сирієць покінчив із собою

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Spiegel Online.

Видання зазначає, що за Джабером Аль-Бакром після затримання велося цілодобове спостереження через підозри в тому, що він може скоїти суїцид або почати голодування.

Чоловіка затримали в неділю в Лейпцигу.

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Джабер Аль-Бакр прибув до Німеччини 18 лютого 2015 року і отримав притулок в червні 2015 року. Німецькі служби безпеки стежили за ним з середини вересня після того, як з'ясувалося, що він шукав в інтернеті інструкції про те, як зробити бомбу і знайти необхідні для цього матеріали. У п'ятницю поліцейські в Саксонії прийняли рішення затримати його з-за побоювань про те, що чоловік готує теракт.

Глава німецької спецслужби BfV заявив, що Аль-Бакр спочатку планував атакувати поїзди в Німеччині, а потім переключив свою увагу на аеропорти у Берліні.

В його затриманні допомогли знаходяться в Німеччині сирійські біженці,зазначає Der Spiegel.