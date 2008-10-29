У Конго знову почалася війна - миротворці ООН умили руки?

На сході Демократичної Республіки Конго знову спалахнула війна.

Почалися активні бойові дії повстанців проти урядової армії і миротворців ООН. Вони наступають на Гому (адміністративний центр провінції Північне Ківу). У відповідь міжнародні сили ООН практично не чинять опору, передає ІТАР-ТАСС.

Район бойових дій залишають тисячі біженців. Лідер повстанців - Лоран НКУНДА, колишній генерал урядової армії, організував настання на Гому, попри підписану в січні угоду про припинення вогню.

Він звинувачує владу у тому, що вони належним чином не захищають членів племені тутсі від колишніх солдат-хуту з урядової армії Руанди, Генерал Л.НКУНДА заявляє, що не обмежиться сходом країни і має намір "звільнити" всю країну.

Ворожнеча між центральноафриканськими народами хуту і тутсі вже призводила до воєн в Уганді, Руанді і Бурунді, а також до 4-річної війни на сході Конго, в яку було втягнуто близько дюжини країн Африки.

ДРК (колишній Заїр) - друга за величиною країна Африки, надра якої багаті на запаси алмазів, золота, кобальту й інших рідкоземельних металів. ДРК звинувачує Руанду у направленні військ на допомогу повстанцям Л.НКУНДИ.