Німеччина збільшить видатки на оборону на 20 мільярдів євро

Федеральний канцлер Німеччини Анґела Меркель у суботу, 15 жовтня, оголосила про перманентне підвищення видатків на оборону, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Меркель, йдеться про понад 20 мільярдів євро додаткових витрат. Оборонний бюджет Німеччини 2016 року становить 34,3 мільярда євро, тобто 1,2 відсотка від внутрішнього валового продукту країни.

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Нещодавно президент США Барак Обама звернув увагу на нерівномірність витрат союзниками по НАТО у витратах на оборону. Зокрема США витрачають на оборону 3,4 відсотка ВВП в той час, як більшість інших країн НАТО витрачають менше двох відсотків - рекомендованого рівня витрат для члена НАТО.

"Щоб з 1,2 відсотка піднятися до двох відсотків, ми повинні сильно підвищувати бюджет", - сказала Меркель.

Зазначаэться, що днями уряд Німеччини запропонував розширити участь Бундесверу в міжнародній місії щодо боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава".