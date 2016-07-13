Уряд Німеччини схвалив нову стратегію безпеки

Документ, розроблений під егідою міністерства оборони, має принципово важливе значення для майбутньої ролі німецької армії, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Нова "Біла книга" врахувала зміни у сфері безпеки, що стались з 2006 року, коли була ухвалена попередня редакція цього документа. В актуальній версії, зокрема, згадується про напружені відносини з Росією після конфлікту навколо України. У новій редакції Німеччина висловлює готовність взяти на себе більш активну роль на глобальному рівні, а також стати одним з лідерів на світовій арені.

Нова редакція "Білої книги" передбачає ширші можливості використання Бундесверу всередині Німеччини, які не вимагають внесення змін до Основного Закону. У документі, зокрема, зазначається, що уряд вважає конституційним використання Бундесверу у випадку серйозної терористичної загрози.

Служба у Бундесвері відтепер також буде доступна для громадян інших країн ЄС, а не лише Німеччини. Спілка військовослужбовців Бундесверу - найбільша організація, що представляє інтереси військових, - однак, виступає проти цього.

Німеччина також продовжить участь у програмі ядерного стримування НАТО, таким чином, атомна зброя США буде і далі зберігатися на базі у Бюхелі у землі Рейнланд-Пфальц. Уряд також пообіцяв " у рамках фінансових можливостей" досягти запланованої мети НАТО - виділення 2% ВВП на оборону. Наразі Німеччина витрачає на ці питання лише 1,2% ВВП.