Вибух на хімзаводі в Німеччині: одна людина загинула, доля шістьох невідома – ЗМІ (фоторепортаж)

Через вибух на хімічному заводі BASF у Німеччині загинула одна людина, доля ще кількох поки невідома. Про це з посиланням на департамент пожежної служби Людвігсхафен пише Reuters.

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За даними Spiegel Online, зниклими безвісти вважають шість осіб, ще шестеро поранені.

Нагадаємо, вибух на заводі пролунав у понеділок, 17 жовтня, близько 12:30 за київським часом. Наразі представники компанії і поліції закликають місцеве населення залишатися вдома і закрити всі двері й вікна через поширення чорного диму з вогнища загоряння.

"Екстрені служби з усього регіону знаходяться на місці події, щоб запобігти поширення вогню на інші заводські блоки", - йдеться на сайті міської влади Людвігсхафен.