"Гуманітарна пауза" в Алеппо: повстанцям та цивільним дозволили покинути місто

В сирійському місті Алеппо вступила в силу оголошено раніше Росією «гуманітарна пауза». Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Відтак, цивільні та повстанці мають змогу сьогодні покинути місто. При цьому, пауза у боях офіційно розпочалась о 8.00 за місцевим часом.

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Росія раніше відмічала, що перерва у боях триватиме лише 8 години, втім пізніше час дії «гуманітарної паузи» був продовжений на три години - до 19.00. При цьому у Москві не виключають, що цей час «спокою» буде ще продовжений.

Нагадаємо, що РФ повідомила про припинення бомбардувань російською та сирійською авіацією міста 18 жовтня.

Втім, 19 жовтня за підсумками зустрічі з лідерами Німеччини та Франції президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не буде наносити авіаудари в Сирії до тих пір, поки не зіткнеться з активізацією "бойовиків".

"Ми готові це робити до тих пір, поки не зіткнемося з активізацією "бандформувань", які засіли в Алеппо", - сказав Путін.