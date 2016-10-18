"Це капітуляція": повстанці відкинули пропозицію Росії залишити Алеппо
Представники сирійських повстанців відкинули пропозицію Росії залишити Алеппо під час розпочатої росіянами так званої "гуманітарної паузи".
Про це у вівторок, 18 жовтня, заявив представник одного з ворожих до уряду Башара Асада угруповань.
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"Загони категорично відкидають будь-який вихід з міста - це капітуляція", - наводить слова представника опозиції інформагенція Reuters, пише Deutsche Welle.
Крім того, повстанці запевняють, що готові боротися проти режиму Башара Асада й надалі.
Представники опозиції також кажуть, що в Алеппо немає терористів.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 жовтня, глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про припинення авіаударів у районі сирійського Алеппо з 10.00 ранку.
17 жовтня російські та сирійські військові оголосили, що організують "гуманітарну паузу" у бомбардуваннях Алеппо для виведення мирних жителів.