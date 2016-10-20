Нардеп про підсумки вчорашньої зустрічі в Берліні: "Путін впіймав облизня"

За підсумками зустрічі президент РФ Володимир Путін погодився на низку умов, які раніше Кремль відкидав. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз.

На думку нардепа, вчорашня зустріч показала очевидне прискорення, адже Путін погодився на Дорожню карту.

«Напрямки її розробки узгоджені, а приймуть її на наступній зустрічі у норманському форматі вже у листопаді. Враховуючи, що перед тим глави держав не збиралися рік, прискорення очевидне», - написала Фріз.

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Поміж тим, парламентар відзначила, що російському президента довелось погодитись на озброєну поліцейську місію ОБСЄ на Донбасі.

«Це серйозна тактична перемога України. В перспективі озброєні поліцейські зможуть взяти під контроль кордон до передачі його Україні, та й не боятимуться кожного пострілу, бо зможуть дати залп у відповідь», - відзначила вона, додавши, що «Путін впіймав облизня і Україна не поступилася в питанні виборів: спочатку виведення іноземних військ, звільнення заручників та інші безпекові умови, а потім вибори».

Крім того, як підкреслила Фріз, Росії доведеться виконувати Мінські домовленості, адже у Берліні також було обговорено 4 нових місця розведення сил на Донбасі, серед яких є і Дебальцеве.

Нагадаємо, одразу після завершення переговорів у Берліні президент Петро Порошенко заявив, що жодної альтернативи "Нормандському формату" на сьогоднішній день не існує.

"Протягом останніх півроку ми ставили перед собою переведення формату відносин у формат створення "дорожньої карти", де буде чітко визначено дві складових – складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації Мінських угод і гарантії їх виконання", - заявив він.