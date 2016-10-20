Порошенко назвав ще одну ділянку, на якій Україна вимагає розведення сил на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

«Було вчергове наголошено на всеохоплюючому і негайному забезпеченню режиму припинення вогню. Ми домовилися про те, що після завершення розведення військ на трьох попередніх ділянках (Золоте, Петрівське та Станиця Луганська), там мають бути встановлені постійно чинні моніторингові пости ОБСЄ і після того ми почнемо переговори по наступних чотирьох місцях у розведенні», - заявив він.

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«Українська сторона наполягала, щоб серед цих чотирьох пунктів обов’язково було присутнє Дебальцеве, як місце, де ми маємо забезпечити демілітаризацію цього району, тому що від меморандуму від 19 вересня та на 12 лютого – ця територія була під контролем українських військових і ми вважаємо, що це буде значною мірою сприяти встановленню процесу деескалації і це буде достатньо ефективно», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.

На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.