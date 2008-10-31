Річна інфляція в зоні євро у жовтні зменшиться до 3,2%
17:05, 31 жовтня 2008Світ
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За попередніми даними, річна інфляція у жовтні 2008 року (жовтень-2008 до жовтня-2007) у зоні євро становитиме 3,2%.
Про це УНІАН повідомили у Євростаті.
У вересні 2008 року річна інфляція становила в єврозоні 3,6%, в усіх країнах-членах Євросоюзу (ЄС-27) – 4,2%.
До зони євро з січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.
Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прогнозує, що в 2008 році річна інфляція в ЄС-27 становитиме 3,6%.
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