МЗС РФ пригрозило у разі нових санкцій змінити баланс сил "не на користь США"

Про це заявив заступник голови російського МЗС Сергій Рябков, передає РІА Новости.

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За словами заступника міністра закордонних справ РФ, для російської сторони подібні заяви з боку США "не стали новиною".

Москва, зазначив він, знайде спосіб відповісти на нові санкції США. "Ми в разі розширення американських санкційних списків під надуманими і безглуздими багато в чому приводами — ми знайдемо спосіб відповісти так, що зовсім інший баланс утворюється не на користь США", — сказав Рябков.

Напередодні представник Білого дому Джош Ернест розповів, що США обговорюють з європейськими партнерами те, як можна протистояти діям Росії в Сирії, а тому числі обговорюються і нові санкції.