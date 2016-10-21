ЄС розглядає всі можливі варіанти, щоб зупинити звірства режиму Асада та Росії в Алеппо - Туск
Президент Європейської Ради Дональд Туск заявляє, що ЄС розглядає всі доступні варіанти, аби покласти край звірствам сирійського режиму Асада та Росії в Алеппо.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив за результатами першого дня роботи саміту ЄС, який завершився пізньої ночі четверга. Як відомо, саміт проходить 20-21 жовтня у Брюсселі.
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"Лідери (ЄС) обговорили Сирію. Вони засудили атаки сирійського режиму та його союзників, зокрема, Росії, на цивільне населення в Алеппо. ЄС закликає покласти край звірству. ЄС розглядає всі доступні варіанти, якщо ці звірства будуть продовжуватися", - заявив Туск.
За словами президента ЄР, лідери ЄС попросили Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріку Могеріні "продовжувати подальші дипломатичні та гуманітарні зусилля".
Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС засудив ескалацію насильства у сирійському Алеппо і заявив, що авіаудари сирійського уряду і його російських союзників по мирних жителях можуть становити військові злочини.