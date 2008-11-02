Франція та Іспанія домовилися дати відсіч сомалійським піратам, передає 5 канал. Ще восени країни Євросоюзу планували провести операцію проти корсарів у Аденській затоці.

Отож Франція дозволить Іспанії використати її військову базу у Джибуті. 10 листопада "зелене світло" цій операції має ухвалити Рада міністрів оборони країн членів ЄС. Тоді ж визначать і дату. Операція проходитиме під загальним командуванням Великої Британії, допомагатимуть сили НАТО та Сполучених Штатів. Євросоюз вирішив провчити піратів заради своєї енергетичної безпеки. Через Аденську щодня провозять три з половиною мільйони барелів нафти. Лише цього року сомалійські пірати напали на 70 суден, двохсот моряків і досі утримують в полоні, та чекають на викуп.