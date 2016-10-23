Опозиціонери дозволили Іспанії уникнути повторних парламентських виборів

На з'їзді соціалістичної партії, який пройшов 23 жовтня, було вирішено не голосувати проти кандидатури Рахоя. Це дозволить йому переобратися на посаду прем'єр-міністра, а країні - уникнути повторних парламентських виборів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Ні соціалісти, ні Народна партія за підсумками минулих виборів не змогли забезпечити собі більшість у парламенті. Після цього вони спробували сформувати коаліцію один з одним, але не зуміли домовитися.

Читайте такожВ Іспанії заарештували 11 українців за співучасть у постачанні зброї і наркотиків терористам

Після цього соціалістична партія протягом 10 місяців блокувала кандидатуру Рахоя, знову висунутого прем'єри Народною партією. На думку соціалістів, представник партії, що не володіє більшістю в парламенті, не буде користуватися довірою.

У підсумку Іспанія понад 300 днів жила без уряду. Якби соціалісти не погодилися перестати блокувати призначення Рахоя, в грудні в країні пройшли б треті за рік парламентські вибори.