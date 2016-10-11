У Німеччині затримали сирійця, який готував вибух в аеропорту Берліна

Про це повідомляє BBC.

За словами глави Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ханса-Георга Маасена, з початку вересня у розвідслужб була інформація про намір "Ісламської держави" атакувати об'єкти транспортної інфраструктури Німеччини.

6 жовтня спецслужбам вдалося ідентифікувати підозрюваного, виявленого в Саксонії, і встановити за ним цілодобове спостереження.

Ним виявився 22-річний Джабер аль-Бакр, який прибув до Німеччини в лютому минулого року під час масового напливу в країну біженців з Близького Сходу і отримав тимчасовий притулок 4 місяці потому. За словами офіційних осіб, він нічим не виділявся серед інших мігрантів і не викликав жодних підозр.

Рішення про затримання сирійця було прийнято після того, як на наступний день після початку стеження той придбав в магазині уцінених товарів жаростійкий клей. Це, на думку поліції, було останнім компонентом, необхідним для складання бомби.

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У результаті обшуку в квартирі підозрюваного було виявлено потужний вибуховий пристрій, повністю готовий до використання.

"За отриманою нами інформацією секретних служб, спочатку його метою були потяги в Німеччині, проте врешті-решт він вибрав берлінський аеропорт", - сказав шеф контррозвідки.

Джабер аль-Бакр зумів сховатися від поліцейських, які не зважилися стріляти по ньому на людній вулиці, і був затриманий лише в понеділок в Лейпцигу на квартирі сирійських біженців. Він звернувся до них з проханням сховати його, однак ті, дізнавшись, що їх співвітчизник знаходиться в розшуку, зв'язали його і здали поліції.

Як заявив глава прокуратури Німеччини Пітер Франк, розслідування справи передано його відомству унаслідок надзвичайної тяжкості звинувачень.