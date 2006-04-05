Конгрес США відзначив 20-річчя аварії на ЧАЕС

Пізно увечері 4 квітня Палата представників Конгресу США прийняла більшістю голосів резолюцію з нагоди 20-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України у Сполучених Штатах Америки, за ухвалення резолюції проголосували 460 конгресменів, проти - 1.

Автор документу - голова Підкомітету з питань Європи та нових викликів Елтон ГАЛЛЕГЛІ. Серед 15 співавторів документу - голова і співголова Комітету з міжнародних відносин конгресмени Генрі ХАЙД і Том ЛАНТОС, а також співголова Підкомітету з питань Європи та нових викликів Роберт ВЕКСЛЕР.

Констатуюча частина документу містить співчуття постраждалим від наслідків аварії, а також заклик до національних і міжнародних організацій з питань охорони здоров’я зосередити зусилля на вивченні впливу наслідків аварії на здоров’я мешканців постраждалих регіонів.

Крім того, резолюція заохочує подальші дії Адміністрації США на підтримку фонду «Укриття» та Плану з реалізації проекту «Укриття», спорудження потужностей для зберігання ядерного палива, а також інших зусиль з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Резолюція закликає інші країни та Європейський Союз продовжити надання допомоги з усього комплексу зазначених питань.