В центральній Італії стався новий потужний землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США, пише російська служба «Бі-бі-сі».

Інформації про жертви, постраждалих і руйнування поки немає.

Епіцентр землетрусу знаходиться на південний схід від Перуджі.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам без крайньої необхідності тимчасово утриматися від поїздок в центральні регіони Італії, де нещодавно відбулись землетруси. У міністерстві зазначили, що під час землетрусу необхідно дотримуватися певних правил безпеки, зокрема, триматися подалі від предметів, які можуть впасти і травмувати, не користуватися ліфтами тощо.

26 жовтня у центральній Італії стався сильний землетрус. У невеликих містах в результаті землетрусу сталися значні руйнування.