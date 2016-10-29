МЗС радить українцям тимчасово утриматися від поїздок в центральні регіони Італії

Про це йдеться в рекомендаціях МЗС України у зв'язку із землетрусом в центральній частині Італії.

У міністерстві зазначили, що під час землетрусу необхідно дотримуватися певних правил безпеки, зокрема, триматися подалі від предметів, які можуть впасти і травмувати, не користуватися ліфтами тощо.

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У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, загрози життю і здоров'ю громадянам України слід невідкладно звертатися в Посольство України в Італійській Республіці за номером телефону: +39 38 904 00 00 e-mail: emb_it@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57 e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня у центральній Італії стався сильний землетрус.

У невеликих містах в результаті землетрусу сталися значні руйнування, інформації про загиблих немає.

У серпні потужний землетрус магнітудою 6,2 в центральній частині Італії забрав життя десятків людей.