Росія є зростаючою загрозою для Великої Британії - голова контррозвідки MI5

Про це заявив в інтерв'ю The Guardian голова контррозвідки Великої Британії MI5 Ендрю Паркер, передає РБК.

За його словами, в той час, коли найбільшу увагу зосереджено на ісламському екстремізмі, приховані дії з боку інших країн, серед яких найбільше виділяється Росія, є зростаючою загрозою для Великої Британії, пише газета.

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"Вона [Росія] використовує всі можливості державних органів і сил, щоб проштовхнути свою зовнішню політику за кордон найбільш агресивним способом", - заявив Паркер.

Так, Росія використовує "пропаганду, шпигунство, диверсії і кібератаки". Росія діє по всій Європі і Великій Британії, додав глава британської контррозвідки, зазначивши, що робота MI5 - "встати біля цього шляху".

Паркер заявив, що Росія все ще володіє безліччю офіцерів розвідки у Великій Британії.

"Росія все більше визначає себе як опозицію Заходу і, здається, діє відповідно", - підкреслив Паркер. У приклад він навів "дії Росії в Україні та Сирії".

"Але є великі обсяги діяльності, пов'язані з кіберзагрозою, які залишаються поза видимістю. Росія була прихованою загрозою протягом десятиліть. Що змінилося в ці дні, що є ще більше доступних засобів", - сказав він.