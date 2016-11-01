Як вижити у випадку російської агресії: в Литві видали підручник з рекомендаціями
15:57, 01 листопада 2016Світ
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Посібник розішлють по школах, університетах та публічних бібліотеках.
У Литві видали підручник для виживання в разі агресії РФ /
Про це повідомляє ТСН.
У брошурі на 75 сторінках описані зразки російської зброї і тактика підрозділів РФ, щоб литовці змогли виявити ворожі загони.
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Для тих, хто вирішить піти в партизани в ліс, зібрані рекомендації, як одягатися, що їсти, і як надавати першу медичну допомогу.
Підручник розішлють по школах, університетах та публічних бібліотеках.
Як повідомляв УНІАН, раніше Україні видали навчальний посібник з історії про Революції гідності та російської агресії.
У Литві видали підручник для виживання у випадку Російської агресії
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