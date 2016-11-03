У Міссісіпі палії церкви закликали голосувати за Трампа
10:39, 03 листопада 2016Світ
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Поліція в американському штаті Міссісіпі розслідує напад на церкву, прихожани якої - чорношкірі місцеві жителі.
Підпал церкви в Місиссипі / REUTERS
На будівлі церкви написали заклик голосувати за Дональда Трампа, після чого підпалили, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
За словами представників пожежної служби, баптистську церкву в Грінвіллі підпалили навмисно.
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Інцидент стався за тиждень до президентських виборів у США. Місцева поліція вважає, що його метою може бути залякування населення.
Міссісіпі - південний штат, де расове протистояння ще з XIX століття виявлялося найбільш гостро.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Північній Кароліні підпалили штаб-квартиру Республіканської партії, Трамп звинуватив прихильників Клінтон.
Підпал церкви в Місиссипі / REUTERS
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