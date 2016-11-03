У Міссісіпі палії церкви закликали голосувати за Трампа

На будівлі церкви написали заклик голосувати за Дональда Трампа, після чого підпалили, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

За словами представників пожежної служби, баптистську церкву в Грінвіллі підпалили навмисно.

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Інцидент стався за тиждень до президентських виборів у США. Місцева поліція вважає, що його метою може бути залякування населення.

Міссісіпі - південний штат, де расове протистояння ще з XIX століття виявлялося найбільш гостро.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Північній Кароліні підпалили штаб-квартиру Республіканської партії, Трамп звинуватив прихильників Клінтон.