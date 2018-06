У Північній Кароліні підпалили штаб-квартиру Республіканської партії, Трамп звинуватив прихильників Клінтон

У ніч на неділю у вікно будівлі, що знаходиться в місті Хіллсборо округу Орандж, невідомі закинули пляшку із запальною сумішшю, передає РБК з посиланням на CBS.

За даними місцевої поліції, в штабі загорілася меблі і предмети інтер'єру. На стіні сусіднього будови зловмисники залишили напис «Нацисти-республіканці, забирайтеся з міста, або вам буде гірше».

Представники Республіканської партії Північної Кароліни назвали подію «жорстоким нападом» і «злочином ненависті». Виконавчий директор партії Даллам Вудхаус також повідомив, що безпека на заходах і в офісах буде збільшена, додає CBS.

Мер міста Хіллсборо Тім Стівенс сказав, що це «тривожний вчинок» виходить далеко за рамки псування майна». На його думку, він «загрожує безпеці населення», а послання на ґрунті ненависті «підриває гідність, повагу і цілісність громадянського суспільства».

Хілларі Клінтон назвала напад на штаб республіканців «жахливим і неприпустимим». Про це кандидат від Демократичної партії написала у своєму Twitter.

Сам Дональд Трамп звинуватив прихильників Хілларі Клінтон у нападі на штаб-квартиру Республіканської партії в Північній Кароліні. Про це представник демократів написав у своєму Twitter.

«Тварини, які представляють Хілларі Клінтон і демократів в Північній Кароліні тільки що закидали запальними бомбами наше відділення в окрузі Оранж, тому що ми перемагаємо», — написав Трамп.

Animals representing Hillary Clinton and Dems in North Carolina just firebombed our office in Orange County because we are winning @NCGOP