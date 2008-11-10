Fitch знизило прогноз рейтингу Москви зі «стабільного» на «негативний»

18:24, 10 листопада 2008
Світ
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Столиця дає до 21% російського ВВП

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло прогноз рейтингу Москви на "негативний" з "стабільного", повідомляє РИА Новости.

При цьому короткостроковий рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні "F2", а довгостроковий в національній і іноземній валюті - на рівні "ВВВ+".

Як пояснюється, перегляд викликаний ризиками відпливу капіталу, проблемами банківської системи і високою інфляцією.

Москва є не тільки столицею, але і економічним і фінансовим центром Росії і в 2006 році забезпечила до 21% російського ВВП, відзначають в Fitch.

Раніше у понеділок це агентство понизило прогноз по суверенному рейтингу Росії (BBB+) зі "стабільного" на "негативний".

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