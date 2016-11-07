У Росії зник житель Чечні, який виступав з критикою на адресу Кадирова
Зник житель чеченського села Кенхі Рамзан Джалалдінов, який записав відеозвернення до президента Володимира Путіна з критикою місцевої влади, а потім вибачився перед главою республіки Рамзаном Кадировим.
Про це розповіли родичі Джалалдінова, пише Дощ.
За їх словами, в четвер, 3 листопада, Джалалдінов збирався виїхати з Чечні з сином «через отримані при будівництві нового будинку травми», проте їх затримали поліцейські, які їх допитали, забрали паспорти і мобільні телефони, після чого звільнили. На наступний день сім'я не знайшла Джалалдінова в кімнаті, де він заснув напередодні.
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Інформацію про зникнення Джалалдінова підтвердив житель Кенхі. Він повідомив, що шукає чоловіка місцева поліція і його сім'я.
Син Джалалдінова перебуває на обліку в поліції. Місцеві жителі розповіли про прослуховування своїх телефонів, через що вони бояться повідомляти подробиці про ситуацію в селі.
У квітні Джалалдінов записав відеозвернення до Путіна. Він поскаржився на корупцію і розповів, що місцева влада відняла у жителів компенсації за зруйновані будинки, які їм виплатили після військових кампаній 1994-1996 років і 1999 року. Після цього він поїхав до Махачкали.
У травні Кенхі відвідав Кадиров. У розмові з ним місцеві жителі підтвердили слова Джалалдінова. Через кілька днів будинок Джалалдінова спалили, а його сім'ю вигнали з республіки. За словами чоловіка, перед цим йому погрожував начальник районного відділу МВС. У поліції Шаройского району цю інформацію не коментували.
Пізніше телеканал «Грозный» опублікував звернення з вибаченнями Джалалдінова перед Кадировим. Сам Кадиров сказав, що Джалалдінов «вивіз свою сім'ю і імітував підпал житла».
У жовтні Кадиров повідомив про повне відновлення Шаройского району.