У Росії зник житель Чечні, який виступав з критикою на адресу Кадирова

Про це розповіли родичі Джалалдінова, пише Дощ.

За їх словами, в четвер, 3 листопада, Джалалдінов збирався виїхати з Чечні з сином «через отримані при будівництві нового будинку травми», проте їх затримали поліцейські, які їх допитали, забрали паспорти і мобільні телефони, після чого звільнили. На наступний день сім'я не знайшла Джалалдінова в кімнаті, де він заснув напередодні.

Читайте такожУ Чечні готувався замах на Кадирова - ЗМІ

Інформацію про зникнення Джалалдінова підтвердив житель Кенхі. Він повідомив, що шукає чоловіка місцева поліція і його сім'я.

Син Джалалдінова перебуває на обліку в поліції. Місцеві жителі розповіли про прослуховування своїх телефонів, через що вони бояться повідомляти подробиці про ситуацію в селі.

У квітні Джалалдінов записав відеозвернення до Путіна. Він поскаржився на корупцію і розповів, що місцева влада відняла у жителів компенсації за зруйновані будинки, які їм виплатили після військових кампаній 1994-1996 років і 1999 року. Після цього він поїхав до Махачкали.

У травні Кенхі відвідав Кадиров. У розмові з ним місцеві жителі підтвердили слова Джалалдінова. Через кілька днів будинок Джалалдінова спалили, а його сім'ю вигнали з республіки. За словами чоловіка, перед цим йому погрожував начальник районного відділу МВС. У поліції Шаройского району цю інформацію не коментували.

Пізніше телеканал «Грозный» опублікував звернення з вибаченнями Джалалдінова перед Кадировим. Сам Кадиров сказав, що Джалалдінов «вивіз свою сім'ю і імітував підпал житла».

У жовтні Кадиров повідомив про повне відновлення Шаройского району.