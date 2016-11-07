Вибори у США: напередодні дня Х розрив між Клінтон і Трампом склав 6% - опитування

Про це йдеться в повідомленні на сайті телеканалу NBC News з посиланням на останнє тижневе опитування NBC News|SurveyMonkey Weekly Election Tracking Poll.

За даними соціологічного опитування, проведеного в національному розрізі в режимі онлайн 31 жовтня – 6 листопада, серед 70,194 тис. дорослих громадян, які імовірно прийдуть на виборчі дільниці, перевага Клінтон над Трампом залишається незмінною в порівнянні з попереднім тижнем.

Зазначається, що впродовж місяців опитувань рівень підтримки кандидатів залишався доволі стабільним. При цьому Клінтон не тільки з кінця липня зберігала лідерство – з другого тижня вересня її перевага залишалася непохитною на рівні від 4% до 6%.

Також сказано, що результати опитування NBC News|SurveyMonkey демонстрували меншу непостійність відповідей, як це спостерігалося у випадку з іншими опитуваннями.

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Як повідомляв УНІАН, 6 листопада спільне опитування NBC News та The Wall Street Journal показувало, що розрив між Клінтон і Трампом скоротився на 4%.

Напередодні аналогічне опитування оприлюднили телеканал ABC спільно з газетою The Washington Post. Згідно з дослідженням, Клінтон випереджала Трампа на 5% – кандидата від демократів готові підтримати 48% проти 43% потенційних виборців республіканця.

За даними опитування ABC, наприкінці жовтня, за кілька тижнів до виборів, розрив між кандидатами, становив 12%.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада.