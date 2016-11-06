За два дні до виборів президента США розрив між Клінтон і Трампом скоротився до 4% - опитування
Кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон за два дні до виборів президента США випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа на 4 відсотки.
Про це свідчать дослідження, проведені NBC News спільно з The Wall Street Journal.
Зазначається, що Клінтон підтримують 44% виборців, Трампа - 40%.
Серед симпатиків Клінтон переважно - жінки, афроамериканці, латиноамериканці та молоді виборці віком від 18 до 34 років. Трамп лідирує серед чоловіків та літніх людей.
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Серед виборців з вищою освітою Клінтон на 10% випереджає Трампа - 51% проти 41%.
52% опитаних сказали, що почуватимуться комфортно у разі, якщо президентом стане Клінтон, і додали, що готові її підтримати. Стосовно Трампа так відповіли 43% респондентів.
Опитування проводилося серед 1200 потенційних виборців.
Напередодні аналогічне опитування оприлюднили телеканал ABC спільно з газетою The Washington Post. Згідно з дослідженням, Клінтон випереджала Трампа на 5 відсотків - кандидата від демократів готові підтримати 48% проти 43% потенційних виборців республіканця.
Наприкінці жовтня, за кілька тижнів до виборів, розрив між кандидатами, за даними опитування ABC, становив 12%.
Вибори президента США відбудуться 8 листопада.