За два дні до виборів президента США розрив між Клінтон і Трампом скоротився до 4% - опитування

Про це свідчать дослідження, проведені NBC News спільно з The Wall Street Journal.

Зазначається, що Клінтон підтримують 44% виборців, Трампа - 40%.

Серед симпатиків Клінтон переважно - жінки, афроамериканці, латиноамериканці та молоді виборці віком від 18 до 34 років. Трамп лідирує серед чоловіків та літніх людей.

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Серед виборців з вищою освітою Клінтон на 10% випереджає Трампа - 51% проти 41%.

52% опитаних сказали, що почуватимуться комфортно у разі, якщо президентом стане Клінтон, і додали, що готові її підтримати. Стосовно Трампа так відповіли 43% респондентів.

Опитування проводилося серед 1200 потенційних виборців.

Напередодні аналогічне опитування оприлюднили телеканал ABC спільно з газетою The Washington Post. Згідно з дослідженням, Клінтон випереджала Трампа на 5 відсотків - кандидата від демократів готові підтримати 48% проти 43% потенційних виборців республіканця.

Наприкінці жовтня, за кілька тижнів до виборів, розрив між кандидатами, за даними опитування ABC, становив 12%.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада.