Штаб Трампа: його не усунули від ведення Twitter

14:29, 08 листопада 2016
Світ
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Дані The New York Times про те, що кандидата від Республіканської партії США Дональда Трампа відсторонили від управління своїм аккаунтом в Twitter, не відповідають дійсності.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це заявила в ефірі телеканалу NBC керівник передвиборного штабу мільярдера Келліенн Конвей.

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"Ні, це не правда", - підкреслила вона.

Раніше твіти Трампа не раз ставали причиною гучних скандалів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, у США пройде голосування на виборах президента США. Основна боротьба буде відбуватися в штатах Арізона, Колорадо, Флоріда, Джорджія, Айова, Мічиган, Невада, Нью-Гемпшир, Північна Кароліна, Огайо, Пенсільванія, Юта, Вірджинія і Вісконсін.

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