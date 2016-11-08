Штаб Трампа: його не усунули від ведення Twitter

Про це заявила в ефірі телеканалу NBC керівник передвиборного штабу мільярдера Келліенн Конвей.

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"Ні, це не правда", - підкреслила вона.

Раніше твіти Трампа не раз ставали причиною гучних скандалів.

"No, it's not true." @KellyannePolls on rumors Trump's s campaign staff told him he could not tweet for himself anymore pic.twitter.com/i8J6i3CVAO — TODAY (@TODAYshow) November 7, 2016

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, у США пройде голосування на виборах президента США. Основна боротьба буде відбуватися в штатах Арізона, Колорадо, Флоріда, Джорджія, Айова, Мічиган, Невада, Нью-Гемпшир, Північна Кароліна, Огайо, Пенсільванія, Юта, Вірджинія і Вісконсін.