Трамп назвав можливий програш "надзвичайною витратою грошей, енергії та часу"

Як йдеться в живій стрічці новин на сайті телеканалу CNN, присвяченій Дню виборів президента США, про це Трамп заявив сьогодні вранці, назвавши виборчу кампанію «чудовим процесом».

«Я відвідав усю країну та зустрів людей з усіх прошарків… і вони дивовижні. Я думаю, якщо люди спитають, про що я дізнався – люди в цій країні дивовижні, ось, що я дізнався», – наголосив Трамп.

Як зазначає видання, Трамп обстоював свої попередні зауваження, що якщо він не виграє вибори, це стане «надзвичайною витратою грошей, енергії та часу».

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«Я не розглядатиму ці вибори визначними, якщо я не виграю», – додав він.

Також Трамп сказав, що президентські перегони його змінили. «Я бачив дуже багато надій і стільки мрій, які могли би втілитися в реальність… з належним керівництвом», – наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в США відбуваються президентські вибори. Головним суперником Трампа є кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Головна боротьба за перемогу на виборах відбуватиметься у штатах Арізона, Колорадо, Флорида, Джорджія, Айова, Мічиган, Невада, Нью-Гемпшир, Північна Кароліна, Огайо, Пенсильванія, Юта, Вірджинія та Вісконсін.

За даними Федеральної виборчої комісії США, Клінтон за 17 місяців виборчої гонки витратила на компанію $897,7 млн. Між тим Трамп витратив на кампанію вдвічі менше - $429,5 млн.