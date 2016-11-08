The Guardian спрогнозувала сценарії підсумків виборів у США

Перший сценарій - повний розгром Трампа, передає Ліга.Новости.

Клінтон не тільки перемагає у всіх штатах, які вагаються, а й у Техасі за рахунок об'єднання проти Трампа голосів поміркованих республіканців і латиноамериканців, та Юті, де мормони вирішують голосувати проти Трампа.

Клінтон отримує 431 голос виборців проти 107 у Трампа. Лідери республіканців оголошують висунення Трампа великою історичною помилкою

Другий сценарій - остаточний вистріл Трампа. Республіканець перемагає в Огайо, Флориді, Джорджії та Північній Кароліні, а також відбиває у Клінтон Вісконсін, покладаючись на голоси білих виборців. Колорадо, Невада їм програні через високу явку латиноамериканців, Вірджинія - афроамериканців, а Пенсільванія - через популярність Клінтон у Філадельфії. Однак у підсумку Трамп виграє вибори з 270 голосами.

Читайте такожВибори у США: напередодні дня Х розрив між Клінтон і Трампом склав 6% - опитування

Третій сценарій - апогей Клінтон. Вона перемагає у Флориді, Неваді, але програє Трампу в Колорадо, Нью-Гемпширі, Огайо і Північній Кароліні. Втім, це не важливо - 29 виборців від Флориди вирішують вибори - у екс-держсекретаря 295 голосів.

Четвертий сценарій - Альберт Гор. Обидва кандидати набирають по 269 голосів, починається конституційна криза. Трамп вимагає перерахунку голосів, ситуація певною мірою нагадує кризу в 2000 році, коли перемога в сутичці Джорджа Буша-молодшого і Альберта Гора вирішувалася під час перерахунку голосів у Флориді. Конституція передбачає втручання Конгресу і Верховного Суду, проте в історії США не було подібних прецедентів.

П'ятий сценарій - зробити Америку знову Великою, американський Brexit. Трамп перемагає у Нью-Гемпширі, Пенсільванії, Огайо, Флориді і більшості інших штатів, що вагаються, в тому числі за рахунок низької явки афроамериканців й отримує 308 голосів вибірників.

У цілому, за підрахунками сайту FiveThirtyEight, що аналізує десятки опитувань громадської думки в США, шанси Клінтон перемогти на виборах оцінюються в 71,9%, шанси Трампа - у 28%.