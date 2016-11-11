Битва за Мосул: коаліція знищила одного з ватажків ІДІЛ

Про це повідомляє Al Mayadeen.

Ватажок був знищений в ході військової операції, яку проводила коаліція на чолі з США.

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Також повідомляється, що бойовика ІД звали Махмуд Шукрі ан-Наїмі.

Нагадаємо, 2 листопада іракська армія прорвала лінію фронту в Мосулі, не зазнавши втрат. Напередодні війська Іраку увійшли в околиці Мосула – вперше з 2014 року, коли місто було захоплено ІДІЛ. Проте пізніше іракські сили спеціального призначення в околицях Мосула призупинили наступ через негоду.