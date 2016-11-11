"Як у нацистських концтаборах": оприлюднені нові подробиці жорстоких тортур у російській колонії

9 листопада Анастасія Зотова, дружина Дадіна, отримала побачення з чоловіком. Потім вона опублікувала його розповідь, передає Meduza.

"Це не виправний заклад, це концентраційний табір. Людей тут тримають не для того, щоб вони виправилися, а для знущань. Я прошу від мого імені направити заяву до Слідчого комітету в зв'язку з тим, що у колонії до ув'язнених застосовується цілий комплекс тортур. Побиття і тортури не припиняються навіть зараз, після втручання [уповноваженої з прав людини] Тетяни Москалькової та приїзду членів РПЛ [Ради з прав людини при президенті] Павла Чикова та Ігоря Каляпина", - розповів Дадін дружині.

"Я чую, як людей б'ють, я чую, як вони кричать. Я знаю, що проводяться тортури холодом і голодом, і не можу писати на це скарги сам", - стверджує активіст. За його словами, писати скарги, згідно з правилами колонії, можна лише в особистий час - на це відводиться півгодини. При цьому адміністрація колонії видаляє записи з відеореєстраторів через 30 днів, роблячи неможливим доказ порушень прав людини у колонії.

Дадін розповів, що співробітники колонії били його та змушували говорити: «Путін-наш президент».

"Причому не можна бачити обличчя тих, хто б'є, тому що стоїш до них спиною. І вони не представляються, звичайно, - б'ють анонімно і з відчуттям власної безкарності. В якийсь момент я не витримав і закричав, підійшла жінка-фельдшер і сказала: «Припиніть вже його бити». Я запитав її ім'я, щоб потім була можливість покликати її як свідка, але вона не назвала. І тортури не зареєструвала", - розповів Дадін.

"Баня, куди водять раз на тиждень, - єдине місце, де начебто можна зігрітися, але співробітники спеціально відключають гарячу воду, а коли говориш, що вода холодна, відповідають: "Ні, вона гаряча". І доводиться митися під крижаним душем", - розповів політв'язень.

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"Коли почали бити, я їм процитував Конституцію, статтю 21.2: «Ніхто не повинен піддаватися тортурам, насильству, іншому жорстокому або принижуючому людську гідність поводженню або покаранню». На це мені цілком серйозно відповіли: «Ти не зрозумів, в яке місце ти потрапив, тут Конституція не діє». Між тим, згідно зі статтею 15.1 Конституції, вона діє на всій території Російської Федерації, і я не розумію: вони в колонії вирішили влаштувати антиконституційний переворот? Вони вже відокремилися від території РФ?" - ставить Дадін риторичні запитання.

Він розповів, що одного разу його із закритими очима і в наручниках підвісили і погрожували зґвалтуванням, вимагаючи припинити голодування. Він погодився, але висіти йому довелося протягом деякого часу, відчуваючи сильний біль.

"Тебе били ще не сильно, якщо я накажу, будуть бити сильніше", - цитує Дадін слова начальника колонії Сергія Коссіева, які той сказав йому.

Засуджений активіст зазначає, що провів у ШІЗО в загальній складності 45 діб: "і це були 45 діб пекла". Помістити в штрафний ізолятор можуть з будь-якого приводу, перебування там - фактично чергові тортури холодом і голодом.

"Зараз мене особисто не б'ють, але продовжують знущатися. Наприклад: «Ось, і треба було тобі скаржитися? Нічого не добився, тільки на весь світ себе виставив півнем. І нікого ти не врятуєш». Ще кажуть: «Ти політичний, тепер до кінця строку з ШІЗО не вийдеш»", - завершив свою розповідь дружині Дадін.

Як повідомляв УНІАН, він став першим, кого визнали винним за статтею 212.1 КК РФ (неодноразові порушення на мітингах). Був засуджений до 2 років 6 місяців колонії загального режиму.

1 листопада в ряді ЗМІ було опубліковано його лист дружині про тортури, після якого була ініційована перевірка колонії владою. У колонії факти тортур заперечують.

Одруження Дадіна та Анастасії Зотової відбулося 25 лютого 2016 року на території слідчого ізолятора в Москві.