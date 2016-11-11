Трамп призначив Пенса керівником команди з прийому справ від адміністрації Обами

Пенс змінить на цій посаді губернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті, який займався підготовкою цього процесу протягом кількох місяців, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Таким чином, саме Пенс буде підбирати людей на ключові пости в новій адміністрації.

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У Трампа досі немає відомої всім політичної команди, тому аналітики можуть лише гадати, хто увійде в його кабінет.

Поки найбільш імовірним кандидатом на пост держсекретаря вважається Ньют Гінгріч, міністра юстиції - колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.

Пост глави президентської адміністрації аналітики пророкують Райнсу Прибусу, міністра оборони - Джефу Сешенсу.

Нагадаємо, директор американського Фонду Маршалла в Брюсселі Ян Лессер в інтерв'ю УНІАН висловив думку, що головною загрозою для зовнішньої політики США з боку обраного президентом Дональда Трампа є його непередбачуваність, зокрема щодо України та Росії. Також, непередбачуваністю можуть відрізнятися інші питання – Іран, мирний процес на Близькому Сході, політика щодо кліматичних змін. "Це сфери, які потенційно можуть дуже сильно відрізнятися від минулої політики США", - вважає Лессер.