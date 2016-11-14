ЄС не стане змінювати політику щодо Росії - Могеріні

Про це повідомляє РБК з посиланням на офіційний журнал ЄС.

Вона наголосила, що Брюссель «займає дуже принципову позицію у зв'язку з незаконним приєднанням Криму і ситуацією в Україні». За словами Могеріні, ця позиція не зміниться «незалежно від того, як буде змінюватися політика інших країн».

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Верховний представник ЄС при цьому підкреслила, що відносини з Росією не треба розглядати в чорно-білих тонах, вказуючи, що Брюссель готовий спілкуватися з Москвою з різних міжнародних питань. «З одного боку є конструктивний діалог за цілою низкою тем. З іншого боку, є наша принципова позиція по Україні та конфліктних ситуацій на нашому сході».

Могеріні також висловила сподівання на розширення євроатлантичного партнерства із США. У цьому зв'язку вона запросила майбутнього державного секретаря на нову зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС.

Також верховний представник ЄС відповіла на запитання, чи не побоюється вона меншої уваги з боку Вашингтона питань оборони Євросоюзу. Могеріні відповіла, що розраховує в найближчому майбутньому з'ясувати, якою буде політика нової адміністрації.