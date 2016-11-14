Трамп буде виступати проти абортів, але не має нічого проти одностатевих шлюбів

Також на вакансію у Верховному суді, який відіграє важливу роль в рішенні цих питань, він має намір призначити консервативного суддю.

Про це сказав Трамп в програмі "60 хвилин" телеканалу CBS, передає ТСН.

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Серед найважливіших справ, які вирішував Верховний суд — дозвіл абортів у федеральному масштабі (1973 рік) та визнання одностатевих шлюбів (2015 рік).

"Це закон. Це було вирішено у Верховному суді. Тобто з цим покінчено. Ці питання вже вирішені, і для мене це нормально", — сказав Трамп про одностатеві шлюби.

А от щодо абортів, то новопризначені судді будуть "за життя" (тобто проти абортів - ред).

"Що стосується абортів, то якщо (рішення про їх легалізацію - ред) буде переглянуто, питання перейде назад до штатів", — сказав Трамп.

На питання, що мають робити жінки, яким заборонять аборти на рівні штатів, Трамп запропонував їм їхати в інші штати, де аборти дозволені.