Трамп буде виступати проти абортів, але не має нічого проти одностатевих шлюбів
Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що буде виступати проти абортів, проте заявив, що не має нічого проти одностатевих шлюбів.
Також на вакансію у Верховному суді, який відіграє важливу роль в рішенні цих питань, він має намір призначити консервативного суддю.
Про це сказав Трамп в програмі "60 хвилин" телеканалу CBS, передає ТСН.
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Серед найважливіших справ, які вирішував Верховний суд — дозвіл абортів у федеральному масштабі (1973 рік) та визнання одностатевих шлюбів (2015 рік).
"Це закон. Це було вирішено у Верховному суді. Тобто з цим покінчено. Ці питання вже вирішені, і для мене це нормально", — сказав Трамп про одностатеві шлюби.
А от щодо абортів, то новопризначені судді будуть "за життя" (тобто проти абортів - ред).
"Що стосується абортів, то якщо (рішення про їх легалізацію - ред) буде переглянуто, питання перейде назад до штатів", — сказав Трамп.
На питання, що мають робити жінки, яким заборонять аборти на рівні штатів, Трамп запропонував їм їхати в інші штати, де аборти дозволені.