Хабар у $2 мільйони для міністра економрозвитку РФ: Медведєв обговорив ситуацію з Путіним

Прем'єр РФ вже обговорив це питання з президентом Володимиром Путіним, а також висловився за проведення ретельного розслідування, передає ТАСС.

"Голова уряду (РФ - УНІАН) в курсі затримання Улюкаєва", - йдеться в повідомленні.

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"Прем'єр (Росії - УНІАН) обговорював це з президентом РФ", - додали в кабміні РФ.

Зазначається, що Медведєв вважає, що необхідно провести найретельніше розслідування цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, Улюкаєв був затриманий за отримання 14 листопада 2016 року двох мільйонів доларів США за видану Мінекономрозвитку позитивну оцінку, що дозволила ПАТ "НК "Роснефть" здійснити операцію з придбання державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть" у розмірі 50 відсотків.