Клінтон про поразку на виборах у США: мені хотілося ніколи більше не виходити з дому

За словами Клінтон, після оголошення результатів голосування їй було так погано, що вона думала, що ніколи більше не вийде з дому, передає Бі-бі-сі.

"Зізнаюся, прийти сюди сьогодні мені було дуже непросто, - поділилася Клінтон. - За останній тиждень мені не раз хотілося просто полежати з гарною книжкою в руках і ніколи більше не виходити з дому".

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"Я знаю, багато хто з вас глибоко розчарований результатом виборів. Я теж - так, що не передати словами, - продовжила вона. - Знаю, що це нелегко. І знаю, що за минулий тиждень багато хто ставив собі питання, чи дійсно Америка така, якою ми її собі уявляли".

"Розкол, що настільки очевидно проявився на цих виборах, дійсно глибокий, але - послухайте, що я скажу. Америка цього гідна. Наші діти гідні. Не втрачайте віри в нашу країну, боріться за наші цінності - і ніколи, ніколи не здавайтеся", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, на виборах президента США кандидат від демократів Хілларі Клінтон випередила республіканця Дональда Трампа більш ніж на 1 млн поданих голосів виборців.

У США 8 листопада відбулися 45-ті президентські вибори, перемогу на них здобув кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.