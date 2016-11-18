У США українця, який видавав себе за школяра, засудили на 2 місяці по одному із звинувачень

Раніше 24-річний нині Артур Самарін визнав себе винним у шахрайстві з посвідченням і номером соціального страхування, передає Радіо Свобода.

На наступний тиждень призначені слухання за іншими із загалом близько десятка звинувачень щодо нього, за якими йому загрожує до 40 років позбавлення волі і депортація. Йдеться про окремі звинувачення в шахрайстві, а також у сексуальному злочині.

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Самарін також визнав себе винним у низці інших правопорушень, зокрема, у статевих стосунках із 15-річною дівчиною, що є кримінальним злочином.

Артур Самарін приїхав до США у віці 19 років за короткостроковою візою і нелегально залишився, коли вона закінчилася. 2012 року він видав себе за школяра і вступив до середньої школи в Пенсильванії, де справив своїми успіхами добре враження на вчителів, що не знали про його справжній вік.

Пізніше він також виправив собі документи на ім’я Ашер Поттс, назвавши своїми названими батьками американське подружжя Поттсів.

Його викрили й арештували в лютому цього року.